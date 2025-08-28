Ревнивый казахстанец избил фельдшера на вызове

К сожалению, нападения на медицинских работников происходят довольно часто. Так, 17 июля в двух городах страны пациенты напали на медиков. В Костанае мужчина набросился с кулаками на хирурга, возвращавшегося после операции. Врача госпитализировали в реанимацию. Тогда же в Караганде пациент частной клиники пытался проникнуть в служебное помещение, но его остановила сотрудница медцентра. Тогда мужчина вырвал дверь вместе с коробкой и кинулся на женщину с кулаками.