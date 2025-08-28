Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске пьяный бесправник въехал под трамвай

Трамвай врезался в легковушку в Челябинске.

Источник: ГАИ Челябинска

В Челябинске поздним вечером 27 августа случилось ДТП с трамваем. На улице Гагарина вагон врезался в ВАЗ-2108.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинска, легковушкой управлял 21-летний бесправник.

— У него имелись признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивая поза, нарушенная речь, — уточнили в ГАИ.

Машине и трамваю теперь требуется ремонт, но люди в аварии не пострадали.

В отношении водителя ВАЗа автоинспекторы составили протоколы о пьяной езде без прав, отсутствии полиса ОСАГО и излишней тонировке стекол.