В Челябинске пьяный бесправник въехал под трамвай

В Челябинске поздним вечером 27 августа случилось ДТП с трамваем. На улице Гагарина вагон врезался в ВАЗ-2108.
Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинска, легковушкой управлял 21-летний бесправник.
— У него имелись признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивая поза, нарушенная речь, — уточнили в ГАИ.
Машине и трамваю теперь требуется ремонт, но люди в аварии не пострадали.
В отношении водителя ВАЗа автоинспекторы составили протоколы о пьяной езде без прав, отсутствии полиса ОСАГО и излишней тонировке стекол.