Пермская пенсионерка получила компенсацию за перелом позвонка в общественном транспорте

Несчастный случай произошел с женщиной в автобусе. Водитель не снизил скорость при проезде искусственной неровности, из-за чего пострадавшая не смогла удержаться на своем месте. Падение закончилось госпитализацией. В медицинском учреждении у женщины был диагностирован перелом позвонка, ей пришлось более недели провести в стационаре. После выписки она не обрела былую мобильность и длительное время зависела от помощи близких.
Все это заставило гражданку испытывать беспокойство за свое здоровье. Она нуждалась в постоянных реабилитациях, приеме обезболивающих препаратов и вынуждена была постоянно находиться в корсете. Эти обстоятельства послужили основанием для подачи иска о взыскании компенсации морального вреда с компании-перевозчика.
Проанализировав обстоятельства ДТП и оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу, что юридическое лицо как владелец источника повышенной опасности обязано возместить пострадавшей 400 тыс. рублей за неблагоприятные последствия, наступившие по вине их сотрудника.
Исполнительный лист был предъявлен в отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о мерах принудительного характера в случае уклонения от исполнения решения суда. Во избежание штрафных санкций и ареста имущества компания в установленный для добровольного исполнения срок перевела всю сумму задолженности на депозитный счет подразделения ведомства. Компенсация морального вреда перечислена взыскательнице.