Пермская пенсионерка получила компенсацию за перелом позвонка в общественном транспорте

Несчастный случай произошел с женщиной в автобусе. Водитель не снизил скорость при проезде искусственной неровности, из-за чего пострадавшая не смогла удержаться на своем месте. Падение закончилось госпитализацией. В медицинском учреждении у женщины был диагностирован перелом позвонка, ей пришлось более недели провести в стационаре. После выписки она не обрела былую мобильность и длительное время зависела от помощи близких.