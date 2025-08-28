В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции

Кроме того, организаторы готовили для нелегалов документы для получения трудовых патентов на основании недостоверных данных. Так, в предоставленных документах указывалось, что иностранцы работают на строительных объектах, в то время как в реальности они трудились на предприятии общепита, что запрещено указом главы Крыма.