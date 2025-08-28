Ричмонд
В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции

СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг — РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали членов группы, организовавших нелегальную миграцию иностранцев на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Злоумышленники за денежное вознаграждение организовывали фиктивную постановку указанных лиц на миграционный учет и оказывали содействие в виде предоставления оплачиваемой работы и жилья», — говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы готовили для нелегалов документы для получения трудовых патентов на основании недостоверных данных. Так, в предоставленных документах указывалось, что иностранцы работают на строительных объектах, в то время как в реальности они трудились на предприятии общепита, что запрещено указом главы Крыма.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Севастополе суд приговорил четырех местных жителей к условным срокам лишения свободы и крупным штрафам за организацию незаконного пребывания иностранцев в регионе.