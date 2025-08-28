На озере в Челябинской области утонул 49-летний мужчина, тело искали несколько дней

Напомним, трагедия произошла 25 августа в Кыштымском городском округе на озере Сугомак.
Мужчина 1976 года рождения, отдыхавший в компании друзей, отправился купаться и не вернулся. Тогда к поискам подключились спасатели, водолазная группа Специализированной пожарно-спасательной части, сотрудники полиции. Было обследовано более 300 квадратных метров акватории и береговой линии.
«В среду, 27 августа, тело утонувшего обнаружили на глубине трех метров, в 70 метрах от берега. Оно передано сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
С начала купального сезона на территории региона погибли 32 человека, в том числе три ребенка. В МЧС России напомнили, что 31 августа купальный сезон официально закрывается.