На озере в Челябинской области утонул 49-летний мужчина, тело искали несколько дней

Мужчина 1976 года рождения, отдыхавший в компании друзей, отправился купаться и не вернулся. Тогда к поискам подключились спасатели, водолазная группа Специализированной пожарно-спасательной части, сотрудники полиции. Было обследовано более 300 квадратных метров акватории и береговой линии.