Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин зарезал соседа, сделавшего ему замечание

Житель Омска, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, убил своего соседа, сделавшего ему замечание, сказали в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

Житель Омска, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, убил своего соседа, сделавшего ему замечание, сказали в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

Подозреваемый часто выл после употребления спиртного, что, по мнению других соседей, могло стать основанием для замечания.

Житель дома, по версии следствия, несколько раз атаковал соседа ударами в сердце, затем переоделся, чтобы скрыть внешность, и вернулся смотреть за работой сотрудников правоохранительных органов.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый судим.

Читайте материал «Власти Самарской области временно ограничили мобильный интернет из-за БПЛА».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше