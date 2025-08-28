Россиянин зарезал соседа, сделавшего ему замечание

Житель Омска, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, убил своего соседа, сделавшего ему замечание, сказали в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.
Подозреваемый часто выл после употребления спиртного, что, по мнению других соседей, могло стать основанием для замечания.
Житель дома, по версии следствия, несколько раз атаковал соседа ударами в сердце, затем переоделся, чтобы скрыть внешность, и вернулся смотреть за работой сотрудников правоохранительных органов.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство». Подозреваемый судим.
