Семьи в ужасе: директор похоронного бюро хранила тела младенцев дома

Другую супружескую пару заставили поверить, что их дочь находится в похоронном бюро в Хедингли до тех пор, пока ее не похоронят, но более чем через неделю им сказали, что их дочь находится в доме Аптон в 5 милях отсюда. Женщина рассказала Би-би-си, что, по ее мнению, тело ее ребенка содержалось при неправильной температуре, заявив, что оно было «очень сильно пахло, как будто оно лежало там и его не охлаждали».