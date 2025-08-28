Грибной сезон: в лесах Башкирии пропали шесть человек

По информации пресс-службы ведомства, накануне вечером в лес за грибами на автомобиле выехала семья из села Усман-Ташлы Ермекеевского района: 4 взрослых и 1 ребенок. В какой-то момент их машина застряла и они заблудились. К счастью, силами сотрудников сельского поселения семья была благополучно выведена из леса, а автомобиль отбуксирован. Пострадавших нет.