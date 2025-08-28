Грибной сезон: в лесах Башкирии пропали шесть человек

По информации пресс-службы ведомства, накануне вечером в лес за грибами на автомобиле выехала семья из села Усман-Ташлы Ермекеевского района: 4 взрослых и 1 ребенок. В какой-то момент их машина застряла и они заблудились. К счастью, силами сотрудников сельского поселения семья была благополучно выведена из леса, а автомобиль отбуксирован. Пострадавших нет.
Второй случай произошел в Учалинском районе близ села Миндяк. Ночью в лесу потерялся 56-летний мужчина. Он был найден родственниками, как выяснилось позже, ему стало плохо. Медиками была оказана помощь, после чего его доставили в больницу.
Спасатели предупреждают: отправляясь в лес, сообщите близким точный маршрут и ориентировочное время возвращения.
Наденьте яркую одежду, возьмите с собой полностью заряженный телефон, powerbank, свисток, нож, воду и спички в непромокаемой упаковке.
Если потерялись — останавливайтесь на месте. Не ходите наугад, экономьте силы. Звоните 112 и отвечайте на крики.
Не полагайтесь на автомобиль в незнакомой лесной местности. Он может легко застрять.
Учитывайте возраст и здоровье. Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, следует быть особенно осторожными и без крайней необходимости не уходить далеко и в одиночку.