«Эта навязчивая идея Макрона (создание европейских войск — прим. URA.RU) в отношении России с каждым днем становится все более агрессивной… Макрон навязывает свое участие в процессе, чтобы сорвать сделку», — пишет AgoraVox. По данным издания, идея французского лидера о формировании европейских вооруженных сил ставит под угрозу дипломатические переговоры о мире между США и РФ.