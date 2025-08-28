Под Геленджиком эвакуируют базу отдыха после падения обломков БПЛА

«Нахожусь в Пшадском округе. Ночью в 2.30 (время совпадает с мск — ред.) в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба — ред.) поступил звонок о возгорании в лесном массиве округа из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — написал в Telegram-канале мэр Геленджика.
В ликвидации возгорания участвуют пожарные расчеты, автоцистерны, Архипо-Осиповский лесопожарный центр, всего — 20 единиц техники и около 100 человек личного состава, сказал Богодистов. Он уточнил, что на место тушения лесного пожара направлен вертолет, однако боковой ветер мешает его работе.