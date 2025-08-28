В Усть-Илимске задержали мужчину, напавшего на женщину-таксиста

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела. В зависимости от тяжести причиненного здоровью вреда и суммы материального ущерба, преступнику может грозить серьезное наказание по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). КП-Иркутск стало известно, что пострадавшая обратилась в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь, а ее автомобилю требуется ремонт.