В Усть-Илимске задержали мужчину, напавшего на женщину-таксиста

Конфликт, по словам пострадавшей, произошел из-за ее отказа везти одновременно пятерых пассажиров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимске полиция задержала мужчину, устроившего пьяный дебош и напавшего на женщину-водителя такси. Конфликт, по словам пострадавшей, произошел из-за ее отказа везти одновременно пятерых пассажиров.

Напомним, инцидент получил огласку после публикации в местных пабликах видео, на котором неизвестный пытается выломать дверь автомобиля, он бьет и пинает машину, внутри которой находилась водитель. Как выяснилось, нападавшим оказался 38-летний ранее судимый местный житель.

— На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Дебошира задержали и поместили в спецприемник. За неповиновение требованиям правоохранителей на него уже составлен административный протокол, — прокомментировали в МВД региона.

Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела. В зависимости от тяжести причиненного здоровью вреда и суммы материального ущерба, преступнику может грозить серьезное наказание по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). КП-Иркутск стало известно, что пострадавшая обратилась в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь, а ее автомобилю требуется ремонт.

