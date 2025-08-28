Украинские мужчины начали выезжать из страны

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет начали массово выезжать с Украины в первый же день действия нового разрешения на пересечение границы. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, сотрудники украинских пунктов пропуска уже оформили первых граждан, воспользовавшихся новыми правилами.