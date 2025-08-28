Жених погиб во время праздничной пальбы на свадьбе от руки родственницы невесты

Жених скончался от ранений, полученных во время праздничной стрельбы после свадьбы в Турции. Государственные СМИ сообщают, что 23-летний Али К. был ранен выстрелами, предположительно, родственниками его жены.
Молодожен погиб от ранений, полученных во время праздничной пальбы после свадьбы на севере Турции, пишет The Guardian.
Когда молодоженов провожали домой после церемонии, жених, которого идентифицировали как Али К., 23 лет, был ранен в результате стрельбы, предположительно, родственницей его жены, сообщило государственное информационное агентство Anadolu.
Силы безопасности задержали 47-летнюю женщину, и в ее саду были обнаружены два незарегистрированных пистолета, сообщило агентство. Прокуратура начала расследование инцидента, который произошел в Шебинкарахисаре, городе в провинции Гиресун.
Праздничная стрельба на свадьбах в Северном Причерноморье Турции — обычное дело, комментирует The Guardian.
На прошлой неделе еще один мужчина погиб, а двое других были ранены в результате праздничной стрельбы перед свадьбой в северо-восточной провинции Трабзон. Эта свадьба была отменена, и два человека были задержаны, один из которых был сотрудником полиции, сообщают местные СМИ.
В мае индийские СМИ сообщали о трагедии, случившейся с женихом прямо на свадьбе в штате Карнатака. То, что должно было стать самым счастливым днем в жизни пары, за считанные мгновения превратилось в душераздирающий кошмар. Сразу после того, как жених завершил священный ритуал завязывания мангалсутры — традиционного ожерелья, символизирующего начало брачного союза, — он упал в обморок на глазах у своей ошеломленной невесты, семьи и друзей. У 25-летнего жениха случился внезапный сердечный приступ, и он умер прежде, чем его смогли оказать какую-либо помощь.
А в феврале в индийском штате Мадхья-Прадеш, когда жених ехал на лошади в свадебной процессии, внезапный сердечный приступ привел к его трагической смерти. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как молодой прибывает в окружении оживленной толпы. Улицы были полны танцев и радостных возгласов, но все это внезапно прекратилось, когда будущий супруг неожиданно потерял сознание. Свидетели говорят, что он, казалось, потерял контроль над лошадью, прежде чем упасть. Люди поспешили на помощь жениху, но, несмотря на их усилия, спасти его не удалось. Его сняли с лошади и доставили в районную больницу, но к тому времени, когда его доставили туда, было уже слишком поздно.
Незадолго до того в том же штате Мадхья-Прадеш 23-летняя девушка также упала в обморок и умерла после танца на свадьбе своей двоюродной сестры.