Жених погиб во время праздничной пальбы на свадьбе от руки родственницы невесты

А в феврале в индийском штате Мадхья-Прадеш, когда жених ехал на лошади в свадебной процессии, внезапный сердечный приступ привел к его трагической смерти. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как молодой прибывает в окружении оживленной толпы. Улицы были полны танцев и радостных возгласов, но все это внезапно прекратилось, когда будущий супруг неожиданно потерял сознание. Свидетели говорят, что он, казалось, потерял контроль над лошадью, прежде чем упасть. Люди поспешили на помощь жениху, но, несмотря на их усилия, спасти его не удалось. Его сняли с лошади и доставили в районную больницу, но к тому времени, когда его доставили туда, было уже слишком поздно.