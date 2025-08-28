Ричмонд
Базу отдыха рядом с горящим после атаки БПЛА лесом в Геленджике эвакуируют

Руководитель города-курорта Геленджик Алексей Богодистов рассказал в своем Telegram-канале, что базу отдыха рядом с загоревшимся лесом эвакуируют.

Лес загорелся после отраженной атаки БПЛА ночью.

Эвакуация, по словам руководителя курорта, проводится из-за дыма и возможности распространения огня. Развернут пункт временного пребывания.

