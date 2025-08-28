Женоненавистник Маркарян пытается выйти из СИЗО

Маркарян известен в интернете как инфобизнесмен и автор резонансных интервью, в которых он неоднократно делал неоднозначные и подчас оскорбительные заявления о женщинах. После начала спецоперации на Украине он неоднократно выступал с антироссийскими высказываниями в сети. В публичном пространстве размещены видео, где Маркарян негативно высказывается о России и сравнивает русских с животными.