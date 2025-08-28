Сняли все средства со счета. В Барановичском районе у женщины похитили более Br6 тыс

Согласно материалам дела, пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что кто-то пытается оформить на имя женщины кредит, используя ее личные данные. Собеседник заявил, что деньги скоро похитят и, чтобы этого не допустить, следует как можно быстрее перевести все деньги на один счет. Женщина так и сделала. После этого пенсионерка прислала фотографии банковской карты с данными и кодом. Как только она это сделала, сразу же получила уведомление о снятии всех средств с ее счета. После этого женщина поняла, что стала жертвой обмана.