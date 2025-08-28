Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сняли все средства со счета. В Барановичском районе у женщины похитили более Br6 тыс

Жительница одной из деревень Барановичского района обратилась за помощью к правоохранителям. С ее карты похитили свыше Br6 тыс. Об этом информирует УВД Брестского облисполкома.

Источник: Freepik

Согласно материалам дела, пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что кто-то пытается оформить на имя женщины кредит, используя ее личные данные. Собеседник заявил, что деньги скоро похитят и, чтобы этого не допустить, следует как можно быстрее перевести все деньги на один счет. Женщина так и сделала. После этого пенсионерка прислала фотографии банковской карты с данными и кодом. Как только она это сделала, сразу же получила уведомление о снятии всех средств с ее счета. После этого женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители занимаются выявлением причастных.