В Омске задержали воющего убийцу: привычка помогла выйти на след преступника

Сотрудники уголовного розыска Омска раскрыли жестокое убийство, совершенное в условиях неочевидности. Преступление было совершено вечером 15 августа, когда один из жителей улицы Фугенфирова вышел из дома на странный звук, напоминающий вой. Мужчина сделал замечание незнакомцу, который в ответ без предупреждения ударил его ножом в сердце. От полученного ранения потерпевший скончался.
Как выяснилось, местные жители уже несколько месяцев страдали от загадочного «ночного воя». Оперативники провели поквартирный обход и вышли на ранее судимого мужчину, известного своей агрессивностью в состоянии алкогольного опьянения. Соседи также вспомнили о его странной привычке — выть после употребления спиртного. Именно этот факт помог установить личность подозреваемого.
Ключевым моментом в расследовании стало показание свидетеля, опознавшего фигуранта дела. По данным полиции, после совершения убийства мужчина вернулся домой, переоделся, надел очки и кепку, чтобы изменить внешность, и вернулся на место преступления, где наблюдал за работой правоохранителей. Орудие убийства он выбросил в заросли камыша на улице Рокоссовского.
Следственный комитет России по Омской области возбудил уголовное дело. Подозреваемый задержан, следствие продолжает устанавливать все обстоятельства трагедии.
