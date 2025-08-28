В Омске задержали воющего убийцу: привычка помогла выйти на след преступника

Как выяснилось, местные жители уже несколько месяцев страдали от загадочного «ночного воя». Оперативники провели поквартирный обход и вышли на ранее судимого мужчину, известного своей агрессивностью в состоянии алкогольного опьянения. Соседи также вспомнили о его странной привычке — выть после употребления спиртного. Именно этот факт помог установить личность подозреваемого.