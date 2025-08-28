CNN: житель США инсценировал свою смерть, чтобы уехать к любовнице в Грузию

Мужчина якобы пропал в августе прошлого года, и американские правоохранители искали его около трех месяцев. Выяснилось, что за три месяца до исчезновения американец получил новый паспорт, в связи с чем возникла версия о возможной инсценировке смерти. В итоге мужчину в ноябре обнаружили за границей и убедили вернуться в Штаты.