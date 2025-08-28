Ричмонд
CNN: житель США инсценировал свою смерть, чтобы уехать к любовнице в Грузию

Мужчину приговорили к 89 дням тюрьмы — именно столько велись его поиски.

Источник: Аргументы и факты

Жителя США, который инсценировал свое утопление и оставил жену и троих детей, чтобы встретиться с любовницей в Грузии, приговорили к 89 дням тюрьмы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Мужчина якобы пропал в августе прошлого года, и американские правоохранители искали его около трех месяцев. Выяснилось, что за три месяца до исчезновения американец получил новый паспорт, в связи с чем возникла версия о возможной инсценировке смерти. В итоге мужчину в ноябре обнаружили за границей и убедили вернуться в Штаты.

Суд признал злоумышленника виновным в воспрепятствовании поискам своего тела и назначил 89 дней заключения, так как именно столько времени велись его поиски, а он сам вводил американских правоохранителей в заблуждение.

Ранее сообщалось, что в США спустя 30 лет задержали убийцу полицейской, которым оказался ее возлюбленный.