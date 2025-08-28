В Алматы автобус спровоцировал массовое ДТП

Согласно данным страж порядка, водитель автобуса, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении, на перекрестке с улицей Курмангазы столкнулся с автомобилем Volkswagen.
От удара иномарка по инерции выехала на встречную полосу и врезалась еще в два транспортных средства.
В итоге, подчеркивают в полиции, в происшествии фигурируют четыре транспортных средства.
Также стало известно, что водитель Volkswagen обратился за медицинской помощью.
Теперь обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.
Очевидцы, приславшие кадры с места событий, подчеркнули, что после ДТП «Розыбакиева парализовало».
24 августа в Астане также произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он вылетел с дороги: пострадали 14 человек.