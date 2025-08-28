Ричмонд
В Алматы автобус спровоцировал массовое ДТП

Утром 28 августа 2025 года в Алмалинском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием общественного автобуса № 65 и трех легковых автомобилей. Детали произошедшего Zakon.kz озвучили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Источник: Zakon.kz

Согласно данным страж порядка, водитель автобуса, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении, на перекрестке с улицей Курмангазы столкнулся с автомобилем Volkswagen.

От удара иномарка по инерции выехала на встречную полосу и врезалась еще в два транспортных средства.

Пресс-служба ДП Алматы

В итоге, подчеркивают в полиции, в происшествии фигурируют четыре транспортных средства.

Также стало известно, что водитель Volkswagen обратился за медицинской помощью.

Теперь обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Очевидцы, приславшие кадры с места событий, подчеркнули, что после ДТП «Розыбакиева парализовало».

24 августа в Астане также произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он вылетел с дороги: пострадали 14 человек.