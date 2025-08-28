Людей эвакуируют под Геленджиком после падения украинского беспилотника. Видео

Из-за сильного задымления принято решение об эвакуации (фото из архива).
Жителей эвакуируют из базы отдыха под Геленджиком после падения украинского беспилотника. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов. Для эвакуированных открыт пункт временного пребывания при местной школе.
«В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — написал Богодистов в своем telegram-канале.
Ночью в лесном массиве Пшадского округа произошло возгорание из-за падения обломков дрона. Сейчас на месте работают пожарные расчеты, автоцистерны и сотрудники Архипо-Осиповского лесопожарного центра. К тушению лесного пожара привлечено около 100 человек и 20 единиц техники, в том числе силы МЧС Краснодарского края. На место направлен вертолет регионального управления МЧС, однако работы осложняет боковой ветер.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что продолжается устранение последствий атаки украинских беспилотников, нацеленных на гражданские объекты в Северском районе и Геленджике. Согласно информации штаба, в поселке Афипский Северского района после падения обломков дрона произошло возгорание на одной из установок нефтеперерабатывающего предприятия. В Геленджике, вблизи села Криница, падение частей БПЛА вызвало лесной пожар на площади около 200 квадратных метров.