В Геленджике эвакуируют базу отдыха из-за пожара, вызванного обломками БПЛА

По его словам, из-за сильного задымления и риска распространения пламени было решено срочно эвакуировать отдыхающих. Для их размещения в местной сельской школе оперативно организован пункт временного пребывания, уточнил глава города.
Напомним, за ночь с 27 на 28 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. 18 из них сбили в Краснодарском крае. В лесном массиве Геленджика после падения обломков начался пожар.
