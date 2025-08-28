Ричмонд
В Геленджике эвакуируют базу отдыха из-за пожара, вызванного обломками БПЛА

В Геленджике огонь, вспыхнувший в лесу после падения обломков беспилотника в ночь на четверг, угрожает базе отдыха, расположенной неподалёку. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По его словам, из-за сильного задымления и риска распространения пламени было решено срочно эвакуировать отдыхающих. Для их размещения в местной сельской школе оперативно организован пункт временного пребывания, уточнил глава города.

Напомним, за ночь с 27 на 28 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. 18 из них сбили в Краснодарском крае. В лесном массиве Геленджика после падения обломков начался пожар.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
