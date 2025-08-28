В Крутинском районе водитель погиб в ДТП после опрокидывания автомобиля

Вчера вечером, около 20:00, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом в Крутинском районе Омской области.
По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-210930, двигаясь по улицам села Паново, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов установят точные причины и обстоятельства трагедии.
