В Крутинском районе водитель погиб в ДТП после опрокидывания автомобиля

Машина на полном ходу по непонятной причине съехала в кювет.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, около 20:00, в Госавтоинспекцию поступило сообщение о серьезном дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом в Крутинском районе Омской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ-210930, двигаясь по улицам села Паново, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов установят точные причины и обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали, что в Омске задержали воющего убийцу: привычка помогла выйти на след преступника.