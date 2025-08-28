В Черемхово пьяный водитель не справился с управлением и сбил подростка

В Черемхово днем 27 августа 2025 года произошла аварий, в которой пострадал 13-летний подросток. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, на улице 2-Линейной 63-летний пьяный водитель за рулем «Хонды Фит» слишком разогнался и не справился с управлением.
— Из-за этого он съехал с дороги, после чего сбил стоящего на тротуаре 13-летнего пешехода. Школьник получил травмы, его доставили в больницу, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Сейчас полицейские начали проверку, прокуратура также заинтересовалась произошедшим и поставила на контроль установление обстоятельств. В это время госавтоинспекторы просят водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске полиция задержала мужчину, устроившего пьяный дебош и напавшего на женщину-водителя такси.