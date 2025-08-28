В Черемхово пьяный водитель не справился с управлением и сбил подростка

В Черемхово днем 27 августа 2025 года произошла аварий, в которой пострадал 13-летний подросток. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, на улице 2-Линейной 63-летний пьяный водитель за рулем «Хонды Фит» слишком разогнался и не справился с управлением.