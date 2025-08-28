Братья-уфимцы с ножом набросились на бригаду скорой помощи

По версии следствия, в минувшем апреле сотрудники СМП прибыли на вызов в квартиру жилого дома по улице Мира, где жили родственники обвиняемых. Будучи пьяным, один из братьев устроил скандал, отказался от помощи медиков и схватился за нож.