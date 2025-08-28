Ричмонд
Братья-уфимцы с ножом набросились на бригаду скорой помощи

Двух братьев-уфимцев осудят за нападение на бригаду скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе направили в суд уголовное дело против двух братьев 38 и 42 лет, их обвиняют в нападении на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в минувшем апреле сотрудники СМП прибыли на вызов в квартиру жилого дома по улице Мира, где жили родственники обвиняемых. Будучи пьяным, один из братьев устроил скандал, отказался от помощи медиков и схватился за нож.

Мужчины погнались за медработниками на улицу и, угрожая ножом, несколько раз ударили по служебному автомобилю скорой помощи и пытались влезть внутрь салона.

Обвиняемые частично признали свою вину. Материалы дела направили в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

