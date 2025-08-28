Экс-вице-губернатора Самарской области Гендина обвинили в хищении 3,8 млн рублей

Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее его судили за обман экс-сенатора от Брянской области, а сын Гендина пару лет назад попался на наркотиках. Чем еще известен бывший вице-губернатор, выясняла «Вечерняя Москва».