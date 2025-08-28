Экс-вице-губернатора Самарской области Гендина обвинили в хищении 3,8 млн рублей

Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в хищении 3,8 миллиона рублей. Об этом в четверг, 27 августа, сообщили в правоохранительных органах.
— Гендин похитил денежные средства на сумму три миллиона 840 тысяч 926 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА, — говорится в сообщении.
Судебное разбирательство по новому уголовному делу начнется на следующей неделе, передает ТАСС.
Бывшего вице-губернатора Самарской области Гендина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее его судили за обман экс-сенатора от Брянской области, а сын Гендина пару лет назад попался на наркотиках. Чем еще известен бывший вице-губернатор, выясняла «Вечерняя Москва».
Ранее заммэра Салехарда Николая Токарчука также задержали по подозрению в мошенничестве. Задержание произошло в аэропорту сразу после того, как мужчина вернулся из отпуска.