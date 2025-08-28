ВСУ атаковали Брянскую область

Беспилотники ВСУ нанесли удар по машине для пассажирских перевозок в селе Чуровичи Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки пострадал водитель автомобиля — он получил легкое ранение и был госпитализирован.