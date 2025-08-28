Ричмонд
ВСУ атаковали Брянскую область

Беспилотники ВСУ нанесли удар по машине для пассажирских перевозок в селе Чуровичи Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки пострадал водитель автомобиля — он получил легкое ранение и был госпитализирован.

Беспилотники нанесли удар по машине в Брянской области.

Беспилотники ВСУ нанесли удар по машине для пассажирских перевозок в селе Чуровичи Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки пострадал водитель автомобиля — он получил легкое ранение и был госпитализирован.

«ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами автомобиль для пассажирских перевозок АТП Климовского района в селе Чуровичи. В результате действий киевского режима, к сожалению, легкое ранение получил водитель автотранспорта», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Пассажиров в момент удара в салоне не было.

Пострадавший был госпитализирован, где ему предоставили полный комплекс медицинской помощи. Глава области пожелал ему скорейшего восстановления. На месте происшествия продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что в поселке Афипский, расположенном в Северском районе, на территории нефтеперерабатывающего завода произошел пожар. По предварительной информации, возгорание стало следствием атаки беспилотника, запущенного с территории Украины.