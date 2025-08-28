Ричмонд
Поджигатель двух московских домов получил условный срок

Тушинский суд столицы вынес приговор 18-летнему жителю Москвы, обвинявшемуся в двух заказных поджогах в разных районах столицы.

Как стало известно «МК», юноша совершил два преступления 18 и 19 января. Ранее через мессенджер в Telegram он получил предложение поджечь автомобильные покрышки в межквартирных холлах жилых домов в районах Митино и Кузьминки. За одно преступление молодому человеку пообещали 1500 долларов, за другое — 200 тысяч рублей. В результате пожаров никто не пострадал, но сильно пострадали оба холла и двери квартир. Суд приговорил мужчину к 2,5 года лишения свободы условно.