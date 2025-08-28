Курьер спас пенсионерку из Нижнего Новгорода от телефонных мошенников

В первый день работы нижегородец получил 400 тысяч рублей от таксиста и перевел их на криптокошельки. Когда водитель привез еще 660 тысяч рублей, мужчина заподозрил неладное и отправился в правоохранительные органы. В полиции выяснили, что деньги принадлежат 71-летней жительнице Автозаводского района, ставшей жертвой мошенников. Следуя указаниям аферистов, пенсионерка положила крупную сумму в коробку из-под аккумуляторной батареи и передала их таксисту.