Курьер спас пенсионерку из Нижнего Новгорода от телефонных мошенников

Он привез деньги в полицию.

71-летняя жительница Нижнего Новгорода едва не лишилась 660 тысяч рублей. Спасти часть ее сбережений от мошенников удалось благодаря бдительному курьеру. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, в полицию обратился 45-летний мужчина, которому в интернете предложили вакансию курьера по доставке документов и наличности. Неизвестный пообещал сопровождение в ходе поездок, а также оплатил визит к парикмахеру и иные расходы.

В первый день работы нижегородец получил 400 тысяч рублей от таксиста и перевел их на криптокошельки. Когда водитель привез еще 660 тысяч рублей, мужчина заподозрил неладное и отправился в правоохранительные органы. В полиции выяснили, что деньги принадлежат 71-летней жительнице Автозаводского района, ставшей жертвой мошенников. Следуя указаниям аферистов, пенсионерка положила крупную сумму в коробку из-под аккумуляторной батареи и передала их таксисту.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Деньги, переданные курьером стражам порядка, возвращены женщине в полном объеме.

Ранее мы писали, что курьер спас 93-летнюю пенсионерку из Нижнего Новгорода от мошенников.