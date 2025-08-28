В Иркутской области потушили два лесных пожара на площади 130 гектаров

За прошедшие сутки в Иркутской области потушили два лесных пожара. Они охватили площадь в 130 гектаров в Катангском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Для борьбы с огнем привлекли 51 сотрудника лесопожарных формирований и два вертолета Ми-8, — уточнили в правительстве Приангарья.
По состоянию на утро 28 августа, один пожар в Катангском районе, охвативший 1120 гектаров, удалось локализовать. В тушении участвуют 65 специалистов. Еще 113 человек в 59 группах контролируют ситуацию на земле способом патрулирования.
