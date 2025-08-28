Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области потушили два лесных пожара на площади 130 гектаров

Для борьбы с огнем использовали вертолеты.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За прошедшие сутки в Иркутской области потушили два лесных пожара. Они охватили площадь в 130 гектаров в Катангском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Для борьбы с огнем привлекли 51 сотрудника лесопожарных формирований и два вертолета Ми-8, — уточнили в правительстве Приангарья.

По состоянию на утро 28 августа, один пожар в Катангском районе, охвативший 1120 гектаров, удалось локализовать. В тушении участвуют 65 специалистов. Еще 113 человек в 59 группах контролируют ситуацию на земле способом патрулирования.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что пьяные пассажиры напали на женщину-таксиста в Иркутской области.