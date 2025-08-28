Базу отдыха эвакуируют после падения обломков БПЛА в лесу под Геленджиком

Базу отдыха в Геленджике недалеко от леса, загоревшегося в результате падения обломов беспилотника украинской армии в ночь на четверг, 28 августа, эвакуируют. Пункт временного размещения развернули в ближайшей сельской школе. Об этом рассказал глава курорта Алексей Богодистов.
«Принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания», — написал он в Telegram-канале.
Богодистов указал на опасность задымления и возможность распространения огня около базы отдыха.
Напомним, фрагменты дрона украинской армии рухнули в лесном массиве около села Криница. Спасатели обнаружили в лесу три очага пожара общей площадью 200 кв. метров. При поддержке Главного управления МЧС по Краснодарскому краю для ликвидации пожара на место тушения направили вертолет. Однако его работе мешает боковой ветер.
По данным Минобороны РФ, в ночь на четверг, 28 августа над, территорией Краснодарского края сбили 18 дронов. Кроме того, 22 беспилотника перехвачены над акваторией Черного моря, еще один — над Азовским морем.