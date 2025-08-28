Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция ищет поджигателя «замка» в Колпино. Там горели 400 квадратных метров

Уголовное дело возбудили после пожара в Колпинском районе Петербурга, где несколько часов тушили магазин «Пятерочка» с пристройкой в виде замка. Записи с камер показали, что огонь вспыхнул не без чужой помощи.

Источник: Фонтанка.ру

Полицейское следствие накануне возбудило уголовное дело об уничтожении чужого имущества путём поджога, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 августа. В его основе заявление собственника здания, расположенного на пересечении улиц Пролетарская и Братьев Радченко, и видеонаблюдение.

Камера зафиксировала, как вечером 18 августа худощавый мужчина в тёмных штанах и светлой кофте поджёг картонные коробки на пандусе для разгрузки товара у «Пятёрочки». В том же здании с пристройкой в виде замка расположена спортшкола «Турбо СПГ».

По данным ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил вечером 18 августа, в начале десятого. Огонь охватил 400 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось к полуночи силами сорока пожарных. Во втором часу ночи пожар потушили полностью, обошлось без пострадавших.