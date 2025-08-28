Ричмонд
Из-за пожара под Геленджиком объявили эвакуацию людей с базы отдыха

Глава Геленджика уточнил, что в рамках эвакуации будет развернут пункт временного размещения.

Источник: Аргументы и факты

Власти проводят эвакуацию людей с базы отдыха под Геленджиком после падения обломков БПЛА и последующего пожара в лесном массиве Пшадского округа, сообщил глава курортного города Алексей Богодистов.

Он уточнил, что сообщение о возгорании поступило ночью.

«В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха», — написал Богодистов в своём Telegram-канале.

Глава города отметил, что тушение пожара продолжается. Для этого привлечены около 100 человек и 20 единиц техники. МЧС также направило к месту происшествия вертолёт, работе которого мешает боковой ветер.

Богодистов добавил, что в сельской школе будет развернут пункт временного размещения (ПВР).

Напомним, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что российские военные в ночь с 27 на 28 августа сбили над регионами России 102 украинских беспилотника. При этом 18 дронов были обезврежены в небе над Краснодарским краем.

