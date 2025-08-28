«Нельзя сказать, что умерла»: Спасатель дал оценку видео с альпинисткой Наговициной

По словам Киселёва, подтверждением жизни россиянки могло бы стать лишь очевидное движение или сознательное действие, например, взмах руки, чего на видео зафиксировано не было.
«Признаки смерти по видео не устанавливают. Мне кажется, говорить уверенно о том, что человек погиб можно тогда, когда к нему поднимутся спасатели и прощупают пульс», — заявил спасатель.
Он также указал на ряд факторов, которые могли исказить картину при съёмке: возможность нахождения альпинистки в бессознательном состоянии, маскирующие свойства спального мешка, затрудняющие работу тепловизора, или просто неудобный ракурс съёмки.
Киселёв резюмировал, что если Наговицина всё ещё жива после столь длительного срока в экстремальных условиях высокогорья, то этот случай по праву можно будет считать настоящим чудом.
12 августа российская альпинистка Наталья Наговицина, находясь на спуске с пика Победы, потеряла равновесие и получила перелом ноги. Её напарник оказал ей первую помощь и отправился за помощью. К сожалению, все попытки эвакуировать спортсменку с горы потерпели неудачу. 27 августа Совет альпинистов официально объявил, что спасти Наговицину с пика Победы не представляется возможным.