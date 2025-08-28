Ричмонд
На Афипском НПЗ потушили возгорание

СОЧИ, 28 авг — РИА Новости. Возгорание на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае после ночной атаки БПЛА полностью ликвидировали, сообщили в оперативном штабе Кубани.

Источник: © РИА Новости

Ранее краевой оперативный штаб сообщал о возгорании лесного массива в Геленджике и установки нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Кубани после падения обломков БПЛА минувшей ночью.

«Пожар на территории Афипского НПЗ ликвидирован. Возгорание после ночной атаки БПЛА полностью ликвидировано в 8.20 (мск — ред.)», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба региона, в работах по тушению были задействованы 63 человека, 26 единиц техники.

