В Ангарске двое подростков попали в аварию на отцовском мотоцикле

В Ангарске двое подростков попали в аварию на мотоцикле. Он принадлежал отцу одного из байкеров. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 15-летний водитель мотоцикла ехал со стороны дороги «Ангарск-Савватеевка», не выбрал нужной дистанции и столкнулся с автомобилем «Toyota Crown».