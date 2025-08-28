В Ангарске двое подростков попали в аварию на отцовском мотоцикле

В Ангарске двое подростков попали в аварию на мотоцикле. Он принадлежал отцу одного из байкеров. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, 15-летний водитель мотоцикла ехал со стороны дороги «Ангарск-Савватеевка», не выбрал нужной дистанции и столкнулся с автомобилем «Toyota Crown».
— В этот момент водитель иномарки стоял на светофоре, который горел запрещающим сигналом, — прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.
В результате ДТП юного водителя и его 14-летнюю пассажирку доставили в больницу Ангарска с травмами. Полицейские начали проверку, ее ход проконтролирует прокуратура. Также оценят действия родителей, которые предоставили детям транспортное средство.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Черемхово пьяный водитель не справился с управлением и сбил 13-летнего подростка.