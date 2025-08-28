Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего самарского вице-губернатора обвиняют в хищении 3,8 млн рублей

Бывший вице-губернатор Самарской области Геннадий Гендин обвиняется по новому уголовному делу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Ему вменяют хищение 3,8 млн. рублей.

По версии следствия, Гендиным были похищены денежные средства на сумму 3 млн 840 тыс. 926 ₽, которыми он распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА. Рассмотрение этого уголовного дела судом начнется на следующей неделе.

К рассмотрению этого уголовного дела суд приступит на следующей неделе.

Ранее Гендину было предъявлено обвинение в хищении около 100 млн рублей по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении преступления он не признает. Следствие считает, что обвиняемый получал денежные средства за содействие в получении разрешения правительства на проведение градостроительных работ.