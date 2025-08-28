Бывшего самарского вице-губернатора обвиняют в хищении 3,8 млн рублей

По версии следствия, Гендиным были похищены денежные средства на сумму 3 млн 840 тыс. 926 ₽, которыми он распорядился по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА. Рассмотрение этого уголовного дела судом начнется на следующей неделе.
К рассмотрению этого уголовного дела суд приступит на следующей неделе.
Ранее Гендину было предъявлено обвинение в хищении около 100 млн рублей по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении преступления он не признает. Следствие считает, что обвиняемый получал денежные средства за содействие в получении разрешения правительства на проведение градостроительных работ.