Бывшего самарского вице-губернатора обвиняют в хищении 3,8 млн рублей

Ранее Гендину было предъявлено обвинение в хищении около 100 млн рублей по другому уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вину в совершении преступления он не признает. Следствие считает, что обвиняемый получал денежные средства за содействие в получении разрешения правительства на проведение градостроительных работ.