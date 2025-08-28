Ричмонд
Власти Киева сообщили об образовании смога в городе в результате взрывов

После взрывов и вызванных ими пожаров в Киеве город накрыл смог, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в своем телеграм-канале.

Источник: Reuters

Власти добавили, что по состоянию на утро 28 августа уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве определили как средний.

«Ощутимый запах гари может появляться даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т. д.) остается низким», — говорится в сообщении.

Администрация города отметила, что из-за ветра вредные вещества могут подниматься в воздух или рассеиваться. Поэтому данные станций мониторинга иногда фиксируют меньшую концентрацию загрязнения, чем чувствуют люди на улице.

Ранее власти Киева дважды объявляли воздушную тревогу в ночь с 27 на 28 августа и утром 28 августа. По сообщению администрации, в результате ночных взрывов в Киеве частично перекрыли движение транспорта.

Система ПВО сработала на левом берегу украинской столицы, сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. О взрывах в городе дважды за вечер сообщило агентство «Укринформ».

В июле власти Киева сообщали о загрязнении воздуха в столице после взрывов. Причиной загрязнения Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины назвало пожары, возникшие после взрывов, прогремевших накануне ночью.

В сентябре 2024 года администрация Киева также сообщила об ухудшении воздуха и об образовании смога в городе, но тогда причиной назвали лесные пожары.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.