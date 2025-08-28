Власти Киева сообщили об образовании смога в городе в результате взрывов

Власти добавили, что по состоянию на утро 28 августа уровень загрязнения атмосферного воздуха в Киеве определили как средний.
«Ощутимый запах гари может появляться даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота
Администрация города отметила, что из-за ветра вредные вещества могут подниматься в воздух или рассеиваться. Поэтому данные станций мониторинга иногда фиксируют меньшую концентрацию загрязнения, чем чувствуют люди на улице.
Ранее власти Киева дважды объявляли воздушную тревогу в ночь с 27 на 28 августа и утром 28 августа. По сообщению администрации, в результате ночных взрывов в Киеве частично перекрыли движение транспорта.
Система ПВО сработала на левом берегу украинской столицы, сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко. О взрывах в городе дважды за вечер сообщило агентство «Укринформ».
В июле власти Киева сообщали о загрязнении воздуха в столице после взрывов. Причиной загрязнения Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины назвало пожары, возникшие после взрывов, прогремевших накануне ночью.
В сентябре 2024 года администрация Киева также сообщила об ухудшении воздуха и об образовании смога в городе, но тогда причиной назвали лесные пожары.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.