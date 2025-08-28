В Севастополе столкнулись две иномарки: пострадали два человека

Ранее сообщалось, что в поселке Зуя Белогорского района водитель иномарки сбил ребенка 2015 года рождения. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с матерью. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы, ее доставили в больницу.