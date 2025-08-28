Ричмонд
В Севастополе столкнулись две иномарки: пострадали два человека

Утром 28 августа на Лабораторном шоссе в Севастополе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Источник: Госавтоинспекция Севастополя

По информации Госавтоинспекции города, 42-летняя водитель Volkswagen Tiguan при выезде со второстепенной дороги на главную, выполняя поворот налево, не уступила дорогу автомобилю Toyota Corolla под управлением 52-летнего водителя. В результате произошло столкновение.

Водитель Volkswagen и 75-летний пассажир Toyota получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

В ведомстве уточнили, что состояние опьянения у водителей не выявлено. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в поселке Зуя Белогорского района водитель иномарки сбил ребенка 2015 года рождения. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с матерью. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы, ее доставили в больницу.