В Севастополе столкнулись две иномарки: пострадали два человека

По информации Госавтоинспекции города, 42-летняя водитель Volkswagen Tiguan при выезде со второстепенной дороги на главную, выполняя поворот налево, не уступила дорогу автомобилю Toyota Corolla под управлением 52-летнего водителя. В результате произошло столкновение.
Водитель Volkswagen и 75-летний пассажир Toyota получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
В ведомстве уточнили, что состояние опьянения у водителей не выявлено. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в поселке Зуя Белогорского района водитель иномарки сбил ребенка 2015 года рождения. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с матерью. В результате ДТП несовершеннолетняя получила травмы, ее доставили в больницу.