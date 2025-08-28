Жителя Ялты осудили на два года за призывы к экстремизму и насилию над русскими

Уточняется, что действия мужчины были выявлены сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет), санкция которой предполагает до пяти лет лишения свободы.