В Красноярском крае река Солгон подтопила три жилых дома

В Ужурском районе отмечается дождевой паводок.

Источник: Комсомольская правда

28 августа после проливных дождей поднялся уровень воды в реке Солгон в одноименном селе Ужурского района. В МЧС Красноярского края сообщили, что затопленными оказались три жилых дома и 12 приусадебных участков.

«Для откачки воды с затопленных территорий в готовности три мотопомпы общей производительностью 75 кубометров в час», — пишут спасатели.

Сельчан готово принять общежитие компании «Солгон», однако сейчас людей там нет.

Ранее специалисты предупреждали, что 28 и 29 августа в центральных и южных районах из-за ливней возможны резкие повышения уровней воды на реках, а также затопление пониженных участков местности.