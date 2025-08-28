В Красноярском крае река Солгон подтопила три жилых дома

28 августа после проливных дождей поднялся уровень воды в реке Солгон в одноименном селе Ужурского района. В МЧС Красноярского края сообщили, что затопленными оказались три жилых дома и 12 приусадебных участков.
«Для откачки воды с затопленных территорий в готовности три мотопомпы общей производительностью 75 кубометров в час», — пишут спасатели.
Сельчан готово принять общежитие компании «Солгон», однако сейчас людей там нет.
Ранее специалисты предупреждали, что 28 и 29 августа в центральных и южных районах из-за ливней возможны резкие повышения уровней воды на реках, а также затопление пониженных участков местности.