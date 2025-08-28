Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске взрывотехники Росгвардии обезвредили гранату

В Челябинске взрывотехники Росгвардии обезвредили гранату, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Все произошло в Тракторозаводском районе. Подозрительный предмет был найден местным жителем на территории гаражного массива. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.

Прибывшие на место росгвардейцы установили, что это боевая граната Ф-1 с запалом УЗРГМ-2, которая может представлять угрозу.

«Боеприпас обезврежен с соблюдением необходимых мер безопасности и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — говорится в комментарии Управления Росгвардии по Челябинской области.

Там добавили, что привлекались сотрудники ОМОН «Атом».