В Челябинске взрывотехники Росгвардии обезвредили гранату

Все произошло в Тракторозаводском районе. Подозрительный предмет был найден местным жителем на территории гаражного массива. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.
Прибывшие на место росгвардейцы установили, что это боевая граната Ф-1 с запалом УЗРГМ-2, которая может представлять угрозу.
«Боеприпас обезврежен с соблюдением необходимых мер безопасности и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства», — говорится в комментарии Управления Росгвардии по Челябинской области.
Там добавили, что привлекались сотрудники ОМОН «Атом».