В Уфе продолжают допрос владельцев опрокинувшегося батута

Ранее ГУМЧС РФ по Башкирии сообщало, что 27 августа на улице Летчиков на детской площадке во время сильного ветра опрокинулся надувной батут, пострадали двое детей. В минздраве региона уточняли, что трехлетняя девочка получила несколько царапин, тогда как пятилетнюю девочку госпитализировали в городскую больницу № 17 в тяжелом состоянии.