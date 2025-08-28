Ричмонд
В Уфе продолжают допрос владельцев опрокинувшегося батута

СК продолжает допрос владельцев опрокинувшегося в Уфе надувного батута.

Источник: © РИА Новости

УФА, 28 авг — РИА Новости. Следователи продолжают допрашивать владельцев батута, при опрокидывании которого в Уфе серьезно пострадала девочка, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Башкирии.

Ранее ГУМЧС РФ по Башкирии сообщало, что 27 августа на улице Летчиков на детской площадке во время сильного ветра опрокинулся надувной батут, пострадали двое детей. В минздраве региона уточняли, что трехлетняя девочка получила несколько царапин, тогда как пятилетнюю девочку госпитализировали в городскую больницу № 17 в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В прокуратуре республики сообщали, что аттракцион был установлен несанкционированно.

В пресс-службе СУСК РФ по региону РИА Новости сообщили, что владельцев аттракциона установили.

«Они допрошены, допрос продолжается. Специалисты изучают документацию», — сказал собеседник.

По данным региональной прокуратуры, надувной батут был установлен в день ЧП. Вечером в Уфе прошел ураганный ветер и ливень.