Суд продлил арест водителю, который сбил 11 человек на Вишневского в Казани

«Прошу изменить меру пресечения на домашний арест. Ранее мне уже меняли меру пресечения на домашний арест. Тогда я просто вышел из дома, чтобы выбросить мусор, а мне сочли это за нарушение. Раньше я жил один, мусор выносить было некому. Теперь я буду жить с родителями, и таких проблем не будет», — рассказал Евгений Крусев.