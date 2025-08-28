Подмосковные росгвардейцы обезвредили дебошира в гипермаркете

Инцидент произошел в магазине на Каширском шоссе, который находится под охраной ведомства. Правоохранители получили сигнал «тревога» во время патрулирования. Прибыв на место, они обнаружили посетителя, который отказался оплачивать продукты и повел себя агрессивно. При попытке задержания молодой человек оказал сопротивление, но был быстро нейтрализован.
В ходе личного досмотра у 28-летнего жителя Подмосковья обнаружили более десяти боевых патронов. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. В настоящее время задержанный передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
