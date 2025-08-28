Ричмонд
Подмосковные росгвардейцы обезвредили дебошира в гипермаркете

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали дебошира в одном из сетевых гипермаркетов. У злоумышленника с собой были боевые патроны, рассказали KP.RU в пресс-службе столичного управления.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел в магазине на Каширском шоссе, который находится под охраной ведомства. Правоохранители получили сигнал «тревога» во время патрулирования. Прибыв на место, они обнаружили посетителя, который отказался оплачивать продукты и повел себя агрессивно. При попытке задержания молодой человек оказал сопротивление, но был быстро нейтрализован.

В ходе личного досмотра у 28-летнего жителя Подмосковья обнаружили более десяти боевых патронов. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции. В настоящее время задержанный передан сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Ранее KP.RU писал, что на севере Москвы задержали вооруженного мужчину, напавшего на полицейских.