Воронежскому экс-замминистра Кукину переквалифицировали обвинение

В основу уголовного дела легли обстоятельства выдачи гранта в 10 млн руб. на обустройство пляжа на базе отдыха «Мадагаскар» в Семилукском районе. По версии регионального СКР, работы в установленные сроки были выполнены не в полном объеме. По договоренности с бизнесменом чиновник якобы скрыл этот факт, чтобы выданный грант не пришлось возвращать. Таким образом, по версии следствия, деньги были похищены. Евгений Ягодкин уже вернул в бюджет 10 млн руб. Однако правоохранители не посчитали это достаточным основанием для прекращения уголовного преследования, а суд — для смягчения меры пресечения. Бизнесмена задержали и арестовали в конце мая, бывшего замминистра — в начале февраля.