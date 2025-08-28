КАМАЗ сбил подростков на мопеде под Воронежем

Предположительно, спровоцировал аварию 64-летний местный житель, находившийся за рулем грузового автомобиля «КамАЗ-55111». Мужчина не уступил дорогу мопеду «Мотоленд», у которого было преимущество в движении. В результате аварии пострадал 14-летний мальчик, управлявший мопедом, а также его 16-летняя пассажирка. Оба подростка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. По факту аварии начата проверка.