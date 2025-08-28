Ричмонд
КАМАЗ сбил подростков на мопеде под Воронежем

В Хохольском районе днем 27 августа произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские. На данный момент известно, что происшествие случилось около 13 часов на 3 километре трассы «Воронеж-Луганск».

Предположительно, спровоцировал аварию 64-летний местный житель, находившийся за рулем грузового автомобиля «КамАЗ-55111». Мужчина не уступил дорогу мопеду «Мотоленд», у которого было преимущество в движении. В результате аварии пострадал 14-летний мальчик, управлявший мопедом, а также его 16-летняя пассажирка. Оба подростка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. По факту аварии начата проверка.

Ранее сообщалось о другом ДТП с пострадавшими в Воронежской области — накануне ночью в Бутурлиновке пьяный водитель ВАЗа попал в больницу после того, как протаранил бетонное ограждение.