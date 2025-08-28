В Минске женщина оставила негативный отзыв, а в итоге попала под суд

Истец является ИП и осуществляет розничную торговлю рыболовным инвентарем в павильоне. На магазин ответчица написала негативный отзыв, указав, что купила ребенку удочку, а та в первый день сломалась. При этом ничего в указанном магазине она не приобретала. Истец посчитала, что ответчик распространяла несоответствующие действительности сведения и порочит ее деловую репутацию.
В иске она просила признать несоответствующими действительности и порочащие ее деловую репутацию данные и обязать ответчика в течение трех дней с момента вступления решения суда в законную силу удалить негативную оценку, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере Br20 тыс.
Ответчица признала, что товар в магазине не покупала, но возражала против удовлетворения иска. Негативный отзыв удалилась после того, как суд возбудил производство по делу.
Суд признал обоснованными доводы истца о том, что оставленный ответчицей отзыв порочит деловую репутацию. Требования ИП были удовлетворены частично, с ответчицы взыскано Br500 в качестве материальной компенсации морального вреда.