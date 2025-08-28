В Минске женщина оставила негативный отзыв, а в итоге попала под суд

Истец является ИП и осуществляет розничную торговлю рыболовным инвентарем в павильоне. На магазин ответчица написала негативный отзыв, указав, что купила ребенку удочку, а та в первый день сломалась. При этом ничего в указанном магазине она не приобретала. Истец посчитала, что ответчик распространяла несоответствующие действительности сведения и порочит ее деловую репутацию.