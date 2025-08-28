Приморскому экс-депутату предъявили обвинение в похищении женщины

Во вторник региональное СУСК сообщило, что Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт. По версии следствия, в ночь на 3 августа у кафе в микрорайоне Находки Ливадия обвиняемые устроили драку, житель Уссурийска был избит. Вооружившись ножом, он ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, и фигуранты похитили его супругу, чтобы узнать, где их обидчик. Женщину удерживали в автомобиле, пока ей не удалось сбежать. Возбуждено уголовное дело по факту похищения и хулиганских действий. В четверг суд заключил бывшего парламентария под стражу. На видео в Telegram-канале прокуратуры было видно, что Маноконов передвигается на костылях, одна его нога зафиксирована. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости о том, что в конфликте в Ливадии ножом был ранен именно бывший депутат.