В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих местных жителей, которых подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
По данным полиции, злоумышленники вовлекали знакомых в преступную схему. Те оформлялись как индивидуальные предприниматели и приобретали на своё имя большое количество сим-карт. Затем карты регистрировались в мобильном приложении и перепродавались за рубеж. Благодаря этому иностранные аферисты могли звонить россиянам с номеров отечественных операторов.
Злоумышленники представлялись сотрудниками банковских служб безопасности и убеждали граждан переводить средства на «безопасные счета». Общий ущерб от их действий оценивается в 6,5 млн рублей.
Подозреваемых задержали по местам проживания при поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъяли банковские карты, сим-карты, мобильные телефоны и электронные носители информации.
Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас правоохранители проверяют возможные эпизоды и устанавливают других участников преступной группы.
Как ранее мы писали, в Петербурге лжеучителя выманивают у школьников коды из СМС.