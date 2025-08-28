Ричмонд
В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников

Полицейские задержали двоих жителей города, подозреваемых в помощи аферистам, похитившим у граждан около 6,5 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих местных жителей, которых подозревают в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

По данным полиции, злоумышленники вовлекали знакомых в преступную схему. Те оформлялись как индивидуальные предприниматели и приобретали на своё имя большое количество сим-карт. Затем карты регистрировались в мобильном приложении и перепродавались за рубеж. Благодаря этому иностранные аферисты могли звонить россиянам с номеров отечественных операторов.

Злоумышленники представлялись сотрудниками банковских служб безопасности и убеждали граждан переводить средства на «безопасные счета». Общий ущерб от их действий оценивается в 6,5 млн рублей.

Подозреваемых задержали по местам проживания при поддержке Росгвардии. В ходе обысков изъяли банковские карты, сим-карты, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас правоохранители проверяют возможные эпизоды и устанавливают других участников преступной группы.

Как ранее мы писали, в Петербурге лжеучителя выманивают у школьников коды из СМС.

