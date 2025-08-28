В Петербурге задержали пособников телефонных мошенников

По данным полиции, злоумышленники вовлекали знакомых в преступную схему. Те оформлялись как индивидуальные предприниматели и приобретали на своё имя большое количество сим-карт. Затем карты регистрировались в мобильном приложении и перепродавались за рубеж. Благодаря этому иностранные аферисты могли звонить россиянам с номеров отечественных операторов.