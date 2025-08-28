Виновник гибели супругов в ДТП под Самарой приговорен к 2,5 годам колонии

Дорожная трагедия случилась в феврале 2025 года. Житель Республики Башкортостан, находившийся за рулём «КИА Рио», ехавший со своими знакомыми — мужем и женой и их несовершеннолетним сыном для прохождения лечения в Самаре, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. От полученных в автомобильной аварии травм супруги скончались до приезда бригады медиков «скорой помощи», а их ребенок был доставлен в больницу.