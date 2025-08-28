Виновник гибели супругов в ДТП под Самарой приговорен к 2,5 годам колонии

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу о гибели в ДТП семейной пары.
Дорожная трагедия случилась в феврале 2025 года. Житель Республики Башкортостан, находившийся за рулём «КИА Рио», ехавший со своими знакомыми — мужем и женой и их несовершеннолетним сыном для прохождения лечения в Самаре, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. От полученных в автомобильной аварии травм супруги скончались до приезда бригады медиков «скорой помощи», а их ребенок был доставлен в больницу.
Суд признал водителя легковушки виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, и приговорил к двум годам и шести месяцам колонии-поселении. Осужденному запрещено два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
Также суд по гражданскому иску прокурора района взыскал с виновника смертельного ДТП в качестве компенсации морального вреда двум детям, оставшимся без попечения родителей, 4 000 000 рублей сообщили в прокуратуре Самарской области.